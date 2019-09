Plastik ist ein Problem. Etwa 75 Prozent der Müllfunde in den Meeren und an Stränden bestehen aus Kunststoff, sagt das Umweltbundesamt. Weltweit seien mehr als 800 Tierarten davon betroffen. Feinste Plastikteilchen finden sich mittlerweile überall in der Umwelt: neben den Meeren und Tieren in Flüssen, Böden und sogar im Schnee. Die Langzeitauswirkungen auf den Menschen werden derzeit erforscht. Von daher sträuben sich weder die Grünen noch Umweltverbände gegen das Verbot. Allerdings: Sie halten es für zu wenig.



"Was fehlt ist ein Gesamtkonzept", sagt Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin der Grünen im Bundestag. Und was fehlt, sei ein Konzept, dass Einwegverpackungen "insgesamt verschwinden". Tüten verbieten, aber dünnere weiter zu erlauben, "macht keinen Sinn". Auch FDP-Chef Christian Lindner sagt: "Nicht alles, was gut gemeint ist, hat dann auch tatsächlich ein gutes Ergebnis."