Putin und Trump begegneten sich nur flüchtig in Buenos Aires.

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Russlands Staatschef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump für die Absage eines bilateralen Treffens am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires kritisiert. Seiner Meinung nach sei ein Gespräch "wirklich notwendig", sagte Putin. "Ich hoffe, dass wir uns treffen können, wenn die amerikanische Seite dazu bereit ist."



Wegen der Rolle Moskaus bei der jüngsten Eskalation in dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hatte Trump ein geplantes Treffen in Buenos Aires abgesagt.