Mit Friedrich Merz kommt ihr ärgster Widersacher gleich zu Beginn des Deutschlandtages. Allein die Ankündigung seiner Rede für den Freitagabend in Saarbrücken führt zu einer aufgeregten Stimmung. Merz, der sich nach seiner Niederlage auf dem Parteitag vor einem Jahr geweigert hatte, ein Parteiamt zu übernehmen, gilt vielen - gerade in der Jungen Union - als so etwas wie ein Heilsbringer. Eine Art "Erlöser", der, wenn er die Verantwortung übernehmen würde, die CDU quasi automatisch wieder in Richtung 40 Prozent bringen würde.