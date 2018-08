Aggressive Proteste der rechten Szene in Chemnitz. Quelle: Jan Woitas/dpa

Bei Protesten in der Chemnitzer Innenstadt wurden am Montag mindestens sechs Menschen verletzt. Nach den jüngsten Ausschreitungen wächst die Kritik an Aggression und Gewaltbereitschaft gegen Zuwanderer.



"Der Rassismus bricht sich unverhohlen Bahn", sagte der Experte für Rechtsextremismus der Amadeu Antonio Stiftung, Robert Lüdecke. "Die Gesellschaft ist stark polarisiert, Menschen äußern immer unverhohlener, welche Menschen sie in Deutschland haben möchten und welche nicht."