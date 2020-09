Luisa Neubauer auf dem Weg zu Siemens.

Quelle: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Siemens will angesichts von Protesten bis Montag über die Lieferung einer Zugsignalanlage für ein Kohlebergwerk in Australien entscheiden. Das sagte Konzernchef Joe Kaeser in Berlin nach einem Gespräch mit der Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer. Fridays for Future fordert von Siemens, auf das Geschäft zu verzichten.



Zudem bot Kaeser Neubauer einen Sitz in einem Aufsichtsgremium des künftigen Unternehmens Siemens Energy an. Neubauer wollte sich zunächst nicht zu dem Angebot äußern.