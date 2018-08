SPD-Chefin Andrea Nahles. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles vermisst einen konkreten Arbeitsnachweis von Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU). "Ich frage ganz simpel: Was macht eigentlich Frau Karliczek?", sagte Nahles dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



"Nehmen wir das Thema Digitalisierung der Schulen: Da hinken wir hinterher", so Nahles. Die Lehrer wüssten gar nicht, wie sie an die vorhandenen Mittel herankommen sollten. Die Bildungsministerin habe kein Konzept und keine Idee, so Nahles.