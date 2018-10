Braunkohletagebau Hambach in Nordrrhein-Westfalen. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Die Regierungschefs der ostdeutschen Braunkohle-Länder stoßen mit ihren Forderungen für das Datum zum Kohleausstieg auf Kritik in der Kohlekommission. "In Deutschland bis in die 2040er Jahre Kohle zu verfeuern, ist vollkommen indiskutabel", sagte Martin Kaiser von Greenpeace.



Natürlich müsse der unausweichliche Strukturwandel begleitet werden, sagte Kaiser, der auch Mitglied der Kohlekommission ist. "Aber der Ausstieg aus der Kohle kann und muss erheblich beschleunigt werden."