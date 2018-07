heute-Nachrichten Quelle: ZDF

In einem Interview anlässlich seines ersten Besuchs als US-Präsident in Großbritannien hat Donald Trump Premierministerin Theresa May und deren Brexit-Strategie attackiert.



Bei der von May angestrebten Vereinbarung handele es sich nicht mehr um das, wofür die Briten im Referendum gestimmt hätten, sagte er der Boulevard-Zeitung "The Sun". "Ich hätte das sehr anders gemacht. Ich habe Theresa May tatsächlich gesagt, wie man das macht, aber sie hat nicht auf mich gehört."