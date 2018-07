Sieht sich missverstanden: US-Präsident Donald Trump. Quelle: Jack Taylor/PA Wire/dpa

US-Präsident Donald Trump hat ein Interview der "Sun" mit ihm über den Brexit als "Fake News" bezeichnet. Das sagte er bei einer Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May. Auszüge des Interviews hatten für einen Eklat gesorgt. Trump hatte May heftig für ihre Brexit-Strategie kritisiert.



Trump stellte den "Sun"-Bericht nicht allgemein infrage. Die Story sei "allgemein in Ordnung" gewesen, aber sie habe die "positiven Äußerungen" ausgespart, die er über May gemacht habe.