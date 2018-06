Baerbock würde auch in Pflege und Sozialwohnungen investieren. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat von der Bundesregierung mehr Engagement für soziale Gerechtigkeit eingefordert. "Bei der Frage, wie wir unser Europa endlich sozialer gestalten können, ist die Große Koalition blank", sagte sie der Funke Mediengruppe.



Ein soziales Europa wirke stabilisierend. "Deshalb brauchen wir endlich einheitliche soziale Mindeststandards und existenzsichernde Grundsicherungsleistungen in allen EU-Staaten." Baerbock mahnte Investitionen unter anderem in Bildung an.