Meng: Wenn die Eltern sterben, kann es problematisch werden, Betroffene aufzufangen, wenn sie noch im Elternhaus leben. Für sie muss dann spontan ein Wohnplatz gefunden und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden. Hier in Berlin dagegen streben wir gemeinsam mit dem Land an, dass Menschen mit geistiger Behinderung schon frühzeitig und zu Lebzeiten der Eltern etwa in ambulant betreuten Wohngemeinschaften so selbstständig wie möglich leben können. Die am liebsten gewählte Wohnform ist inzwischen sogar die klassische Wohnung wie bei jedem Nichtbehinderten auch. Das ist möglich, wenn die entsprechende Unterstützung vorhanden ist.