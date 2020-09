Bundesumweltministerin Svenja Schulze

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat dafür geworben, nach der heftigen Kritik an den Klima-Beschlüssen der Bundesregierung nun an einer wirksamen Ausgestaltung zu arbeiten. "Dieses ganze Klimaschutzprogramm ist nur so gut wie die Umsetzung", sagte die SPD-Politikerin am Rande einer Sondersitzung des Aktionsbündnises Klimaschutz.



Sie habe die Kritik wahrgenommen, sagte Schulze. In dem Bündnis sind unter anderem Wirtschaft, Länder, Kommunen, Wissenschaft, Landwirtschaft und der Finanzsektor vertreten.