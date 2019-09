Zwei Flugzeuge der Luftwaffe. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Bundesregierung hat die Entscheidung verteidigt, zwei Regierungsmitglieder parallel in zwei Flugzeugen in die USA reisen zu lassen. Organisatorische Entscheidungen hätten den Ausschlag dafür gegeben, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) am Sonntag getrennt über den Atlantik geflogen seien, sagte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin.



Die getrennte Anreise habe nichts mit Platzgründen oder "irgendwelchen persönlichen Dingen" zu tun, sagte Demmer. Jede Reise werde "den eigenen Notwendigkeiten folgend organisiert".