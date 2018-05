In der Kritik: Deutsche Post Quelle: dpa

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will den Einfluss des Bundes nutzen und die umstrittene Einstellungspraxis bei der Deutschen Post ändern. Er werde nicht hinnehmen, dass bei der Post Arbeitnehmer, wenn sie zu oft krank seien oder zu langsam arbeiteten, Probleme bei unbefristeten Arbeitsverträgen bekämen, sagte der SPD-Politiker in der ARD. "Diejenigen, die für uns im Aufsichtsrat sitzen, haben sich schon vorgenommen, (...) darauf zu reagieren." Gespräche dazu seien schon vereinbart. Der Bund werde bei der Post jedenfalls den Einfluss nutzen, den er habe, so Scholz. Der Bund hält indirekt einen Anteil von gut 21 Prozent an der Deutschen Post.