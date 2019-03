In der Debatte um mögliche Kürzungen bei der Flüchtlingshilfe wächst der Druck auf Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Es drohe "ein Kahlschlag bei der Integration von Flüchtlingen", sagte der der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der "Augsburger Allgemeinen". "Eine Halbierung der Flüchtlingsfinanzierung und am Ende dann sogar eine Dreiviertel-Kürzung wird dazu führen, dass Städte und Gemeinden nicht mehr in der Lage sind, die Integration, wie sie bisher geleistet wurde, fortzusetzen", so Söder.