Ende des Jahres laufen mehrere bisherige Regelungen in Sachen Asylkosten aus. Künftig will das Finanzministerium laut mehreren übereinstimmenden Medienberichten für jeden anerkannten Flüchtling eine Pauschale für die ersten fünf Jahre nach Ankunft an die Bundesländer überweisen. Damit würde der Bund den Angaben zufolge seine Unterstützung in Höhe von derzeit 4,7 Milliarden auf rund 1,3 Milliarden Euro pro Jahr senken.