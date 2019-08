Elton John und Prinz Harry (Archiv).

Quelle: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Der britische Popstar Elton John (72) hat sich "tief erschüttert" gezeigt über Kritik in der Presse an Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (38). Britische Boulevardmedien hatten das royale Glamour-Paar, das gerne in sozialen Netzwerken zum Klimaschutz aufruft, der Heuchelei bezichtigt.



Grund waren Berichte über mehrere Flüge des Paars in Privatjets innerhalb weniger Tage. Elton John hatte Harry und Meghan für die Ferien in sein Haus nach Nizza eingeladen - und den Flug spendiert.