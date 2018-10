Alice Weidel möchte Wolfgang Gedeon loswerden. Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Nach seiner Kritik an der Vereinigung der Juden in der AFD will Fraktionschefin Weidel Wolfgang Gedeon loswerden. Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion sagte: "Nach Gedeons neuerlichen Ausfällen...ist es an der Zeit, dass er endlich aus der Partei fliegt".



Am 7. Oktober wurde die Bundesvereinigung "Juden in der AfD" gegründet. Dazu schrieb Gedeon auf Facebook: "...Im ungünstigsten Fall handelt es sich um eine zionistische Lobbyorganisation, die den Interessen Deutschlands...zuwider läuft."