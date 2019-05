Juso-Chef Kevin Kühnert steht zu seinen Thesen. Archivbild

Quelle: Marius Becker/dpa

Juso-Chef Kevin Kühnert hat seine Sozialismus-Thesen verteidigt und die SPD aufgefordert, die von ihm angestoßene Debatte offensiv zu führen. "Ich habe das sehr ernst gemeint, was ich formuliert habe", sagte Kühnert dem "Spiegel".



Der Kapitalismus sei in viel zu viele Lebensbereiche vorgedrungen. "So können wir auf keinen Fall weitermachen." Kühnert hatte in einem Interview mit der "Zeit" gesagt, dass er für eine Kollektivierung großer Unternehmen "auf demokratischem Wege" eintrete.