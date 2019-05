Nach seiner massiven Kritik an der Klimapolitik von CDU und SPD in einem millionenfach geklickten Video hat sich der Youtuber Rezo zu einem Gespräch mit der SPD bereit erklärt.



Generalsekretär Lars Klingbeil, Juso-Chef Kevin Kühnert und der Europaabgeordnete Tiemo Wölken hätten in ihrem Youtube-Clip klargemacht, dass sie "einen deutlichen Kurswechsel" wollten. Das sei "eine gute Basis" für ein Gespräch, twitterte Rezo. Für einen Meinungsaustausch mit der CDU forderte er ein ähnliches Statement.