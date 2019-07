Mir sind die Bewertungen von Salvini egal. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger

Racketes Festnahme rief in Deutschland Empörung hervor. So kritisierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Vorgehen der italienischen Behörden. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger lobte die in Italien festgenommene Kapitänin und mahnte eine europäische Regelung an. "Mir sind die Bewertungen von Salvini egal. Als Bürger Europas habe ich volles Verständnis für diese Frau, die - glaube ich - mutig gehandelt hat", sagte er im ZDF-Morgenmagazin. "Und ich habe Vertrauen in die Justiz in Italien."