Andrej Hunko (links) traf Nicolás Maduro in Caracas.

Quelle: ---/Prensa Miraflores/dpa

Ein Treffen des Linken-Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko mit dem venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro hat für Empörung bei den Regierungsfraktionen in Berlin gesorgt. Der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionschef Johann Wadephul nannte die Begegnung in Caracas "skandalös", der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid bezeichnete sie als "peinlich".



Das Treffen mit Maduro fand bereits am Mittwoch in der Hauptstadt Caracas statt. Venezuelas Präsident wird von westlichen Regierungen geächtet.