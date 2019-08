Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen notfalls später einschulen - mit diesem Vorschlag eckt Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann auch in den eigenen Reihen an. Es sei "populistischer Unfug" und "der völlig falsche Weg", solche Kinder später einzuschulen, sagte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien der "Süddeutschen Zeitung". Kinder, die sehr schlecht Deutsch sprechen, müssten vielmehr "im Rahmen der Regelbeschulung" in Klassen unterrichtet werden, die Deutsch als Zweitsprache anbieten, so die CDU-Politikerin. Gerade die Christdemokraten sollten "auf die soziale und gesellschaftliche Errungenschaft einer allgemeinen Schulpflicht hinweisen"