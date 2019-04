SPD-Bundesvize Ralf Stegner dagegen bezeichnete Enteignungen als ein letztes "Notwehrrecht" des Staates. "Es gibt teilweise halbkriminelles Verhalten, bei dem die Not der Mieter ausgenutzt wird. In diesen Fällen muss der Staat Handlungsfähigkeit beweisen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch Grünen-Chef Robert Habeck hält Enteignungen nach eigenen Worten prinzipiell für denkbar. Wenn etwa Eigentümer brachliegender Grundstücke weder bauen noch an die Stadt verkaufen wollten, müsse notfalls die Enteignung folgen, sagte er der "Welt am Sonntag". Aber es müsse auch immer gefragt werden, ob Gelder, die zur Entschädigung bei einer Enteignung eingesetzt werden müssten, nicht mit größerem Effekt anders verwendet werden könnten.



CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt griff Habeck scharf an. Wer nach dem Motto "Enteignen statt Bauen" handele, schaffe "nur neue soziale Ungerechtigkeiten und stellt den gesellschaftlichen Frieden in Frage", sagte er der Funke-Mediengruppe. CSU-Generalsekretär Markus Blume warf Habeck vor, "jegliche Orientierung verloren" zu haben. Sozialistische Ideen hätten noch nirgendwo funktioniert, sagte er der "Rheinischen Post". Wenn Habeck es ernst meine, könne er "mit seiner Enteignungsidee ja mal bei den Luxus-Penthouse-Wohnungen seiner Grünen-Anhänger am Prenzlauer Berg anfangen".