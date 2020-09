Anti-Korruptions-Proteste im Irak

Quelle: Hadi Mizban/AP/dpa

Innerhalb von zwei Tagen sind durch Gewalt bei Demonstrationen von Regierungskritikern im Irak neun Demonstranten getötet worden. Am Mittwoch starben mindestens sieben Menschen und Dutzende wurden in Auseinandersetzungen verletzt, wie Beamte sagten.



Am Vortag kamen in Bagdad und in der Stadt Nasirija jeweils ein Mensch ums Leben und über 200 erlitten Verletzungen. Sicherheitskräfte standen auf Bagdads Straßen. Behörden hätten zudem soziale Netzwerke gesperrt, berichteten Anwohner am Mittwochnachmittag.