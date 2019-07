Das sind Triaden-Banden, die Hongkonger verprügeln. Alvin Yeung, Abgeordneter

Mit der Attacke des Schlägertrupps auf die regierungskritischen Demonstranten hat sich der politische Konflikt in Hongkong stark zugespitzt. Mehrere pro-demokratische Abgeordnete warfen der Regierung am Montag vor, die Augen vor den Angriffen zu verschließen. "Das sind Triaden-Banden, die Hongkonger verprügeln - und trotzdem tun Sie so, als wäre nichts passiert?", empörte sich Alvin Yeung. Polizeichef Stephen Lo verteidigte das späte Auftauchen seiner Beamten. Sie seien in anderen Stadtteilen mit gewaltsamen Protesten von Regierungsgegnern beschäftigt gewesen. Die Einsatzkräfte stießen an ihre Grenzen, sagte er. Vorwürfe, die Polizei stecke mit den Triaden unter einer Decke, wies er als "Verleumdung" zurück.