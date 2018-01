Trump hatte in seiner ersten Reaktion neben den Rechtsextremen auch die Gegendemonstranten für die Eskalation verantwortlich gemacht, am Montag dann verurteilte er alle Gewalt durch weiße Rassisten und Neonazis. In einer hitzigen Tirade vor Journalisten am Dienstag bekräftigte er wieder seine erste Darstellung. Die verteidigte er auch am Donnerstag und griff Senator Graham auf Twitter an. Dieser sei nur auf Publicity aus und verbreite Lügen wenn er sage, er, Trump, habe Rassisten und Menschen wie das Todesopfer vom Samstag moralisch auf eine Stufe gestellt. "So eine widerliche Lüge."