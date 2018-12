Die Planungen liefen indes schon - die Truppen würden so schnell wie möglich abgezogen, hieß es aus der Regierung am Mittwoch. Zuvor hatten mehrere US-Medien darüber berichtet, zunächst das "Wall Street Journal". Trump selbst erklärte, die US-Truppen würden in Syrien nicht mehr gebraucht. "Wir haben ISIS in Syrien besiegt, mein einziger Grund, um während der Trump-Präsidentschaft dort zu sein", twitterte er und verwendete dabei eine gebräuchliche Abkürzung für die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat (IS).



Später postete der Präsident ein Video auf Twitter, in dem er von "herzzerreißenden" Momenten sprach, wenn er Briefe an Angehörige von im Kampf Gefallenen schreiben oder diese anrufen müsse. "Nun ist es an der Zeit, dass unsere Truppen nach Hause kommen." Die USA hatten 2014 mit Luftangriffen auf den IS in den syrischen Bürgerkrieg eingegriffen. Im darauffolgenden Jahr kamen im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat auch Bodentruppen ins Land, zudem schulen US-Militärausbilder als moderat geltende syrische Rebellen.