Die mürrische Einschätzung seiner Zukunft in der Partei ist Sinnbild für die Bedenken, die die Republikaner vor den Zwischenwahlen ergriffen haben. Trump hat einigen amtierenden Senatoren die kalte Schulter gezeigt und sich in aller Öffentlichkeit mit Flake, seinem Kollegen Corker und dem Senatsmehrheitsführer Mitch McConnell angelegt. Einige seiner eifrigsten Unterstützer, darunter Ex-Berater Steve Bannon, umwerben manche Vorwahl-Herausforderer aktiv, die sich bereit zeigen, dem republikanischen Establishment in Washington zu trotzen, anstatt sich hinter die Parteioberen zu stellen.