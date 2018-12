"Die Menschen in Deutschland wenden sich gegen ihre Führung", schrieb Trump. Das Thema Migration "erschüttert die ohnehin schon prekäre Koalition in Berlin", kommentierte er Merkels Streit mit der CSU. Der US-Präsident behauptete auch, infolge der Zuwanderung sei die Kriminalitätsrate in Deutschland "weit nach oben" gegangen - was nicht zutrifft.



"Wir wollen nicht, dass das, was mit der Einwanderung in Europa passiert, uns passiert", warnte Trump. Zu den Familientrennungen twitterte er, dass "Kinder von einigen der schlimmsten Verbrecher der Welt als Mittel benutzt werden, um in unser Land zu kommen". Tatsächlich handelt es sich bei den von der Praxis der US-Behörden betroffenen Menschen oft um Zentralamerikaner, die vor brutalen Jugendgangs aus ihren Heimatländern flüchten.