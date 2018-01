Trump hatte in seiner ersten Reaktion neben den Rechtsextremen auch die Gegendemonstranten für die Eskalation in Charlottesville am vergangenen Samstag verantwortlich gemacht, am Montag dann verurteilte er alle Gewalt durch weiße Rassisten und Neonazis, doch in einer hitzigen Tirade vor Journalisten am Dienstag bekräftigte er wieder seine erste Darstellung. An der Demonstration am Samstag hätten "einige sehr schlechte Leute" teilgenommen. "Aber da waren auch Leute, ausgezeichnete Leute, auf beiden Seiten", sagte er.