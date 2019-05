Heiko Maas bei der Art Biennale Venedig 2019. Archivbild

Quelle: Felix Hörhager/dpa

Bundesaußenminister Heiko Maas hat am 70. Jahrestag der Aufnahme Israels eine schlechte Behandlung des Landes in UN-Gremien beklagt. Israel werde dort "in unangemessener Form angeprangert, einseitig behandelt und ausgegrenzt", sagte er.



Dieser Zustand sei schmerzlich und unbefriedigend, gerade weil die UN das Herzstück der multilateralen, regelbasierten Ordnung darstellten. Deutschland stehe weiter an Israels Seite, dessen Sicherheit und Existenzrecht nirgends infrage gestellt werden dürfe.