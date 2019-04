Deutsche Hilfsorganisationen fordern in der Entwicklungszusammenarbeit eine stärkere Fokussierung auf die Hunger- und Armutsbekämpfung. Im Jahr 2017 seien von den 22,18 Milliarden Euro an deutschen Entwicklungsgeldern (Official Development Assistance/ODA) fast ein Viertel (24 Prozent) für Flüchtlinge in Deutschland ausgegeben worden, heißt es in dem am Donnerstag in Berlin vorgestellten "Kompass" zur Wirklichkeit der Entwicklungspolitik der Welthungerhilfe und der Kinderhilfsorganisation "terre des hommes". Mit der voraussichtlichen Verringerung dieser Ausgaben, werde auch die deutsche ODA-Quote wieder sinken, befürchten die beiden Organisationen.