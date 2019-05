Aktionäre stehen bei der Volkswagen-Hauptversammlung.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Milliardenkosten für "Dieselgate", zigtausende Kundenklagen vor Gericht, Untersuchungen gegen ehemalige Vorstände - die schlechten Schlagzeilen für Volkswagen reißen nicht ab. Viele Anleger kritisierten daher auf der Hauptversammlung die Besetzung des Aufsichtsrates und die in ihren Augen zu geringen Dividendenaufschläge für die Vorzugsaktionäre.



Volkswagen-Chef Herbert Diess kündigte zudem Sparmaßnahmen an, um Investitionen in Elektromobilität und die Neuausrichtung des Konzerns zu stemmen.