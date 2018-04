US-Präsident Donald Trump. Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat Muslime verunglimpfende Inhalte einer rechtsgerichteten britischen Aktivistin verbreitet und dafür reichlich Kritik einstecken müssen. Über Twitter retweetete Trump die Einträge der Britin Jayda Fransen, der Vizechefin der Gruppierung "Britain First".



Trumps Aktion stieß in Großbritannien auf erhebliche Kritik. Die Regierung in der Downing Street reagierte ungewöhnlich scharf: Die Retweets einer anti-islamischen Gruppierung durch Trump seien "falsch".