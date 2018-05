Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) kündigte an, trotz allem an der Vereinbarung festhalten zu wollen. Die Bundesregierung werde sich dafür einsetzen, dass "dieses Abkommen am Leben bleibt", sagte Maas am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen". Es sorge für mehr Sicherheit im Nahen Osten und mache auch "die Welt insgesamt" sicherer, bekräftigte Maas.



Ohne das Abkommen gäbe es keine Verpflichtung für Iran, keine Nuklearwaffen zu produzieren, sagte der Außenminister weiter. Das sei "eindeutig schlechter". "Ich weiß auch nicht, was die Vereinigten Staaten an die Stelle setzen wollen", fügte Maas hinzu.