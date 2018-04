Heute bleiben viele Maschinen wegen der Warnstreiks am Boden. Quelle: Armin Weigel/dpa

Der Flughafenverband ADV hat die ver.di-Warnstreiks an mehreren Flughäfen als unverhältnismäßig kritisiert. "Ein Warnstreik, der gleich zu wirtschaftlichen Millionenschäden bei Airlines und Flughäfen führt, lässt jede Verhältnismäßigkeit vermissen". Das erklärte Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel in Berlin.



Die Gewerkschaft kalkuliere mit den strikten Sicherheitsbestimmungen an den Flughäfen, die selbst bei einer geringen Streikbereitschaft zu großen Folgen führten, erklärte Beisel.