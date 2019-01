Abgase kommen aus dem Auspuff eines Autos. Archivbild

Quelle: Marijan Murat/dpa

In der Ärzteschaft wächst die Kritik an den Grenzwerten für Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub - und damit an den bundesweit drohenden Fahrverboten für ältere Dieselfahrzeuge.



In einem von über 100 deutschen Lungenfachärzten unterzeichneten Positionspapier, das dem ZDF vorliegt, wird die Gesundheitsgefahr durch NO2 angezweifelt. Prof. Dieter Köhler, Ex-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, hält einen Großteil der vorhandenen Studien zu dem Thema für methodisch fragwürdig.