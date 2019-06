"Wir wollen den Anlegern klar machen, dass sie auf dem Rücken der Bürger mit deren Wohnungsmisere Geld machen und dass dies langfristig keine profitable Strategie sein kann und darf", erklärt Raab. Möglich macht diese kritische Stellungnahme bei der Hauptversammlung die Übertragung der Eintrittskarten von Aktionären an den Dachverband Kritische Aktionäre, der die damit verbundenen Rede- und Stimmrechte an Aktivisten weitergibt.



Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztip, hält die Kritischen Aktionäre für "eine vernünftige Organisation", die die Konzerne langfristig beobachte und so wichtige Diskussionen anstoße - auch wenn er nicht immer ihre Meinung teile. "Wenn die Initiative 'Deutsche Wohnen & Co enteignen' 77.000 Unterschriften in Berlin für ein Volksbegehren sammelt, dann will ich doch als Aktionär auf der Hauptversammlung erfahren, was sie fordert und was sie kritisiert." Eine Hauptversammlung sei schließlich nicht zum Schnittchenessen und Abnicken da.