Fans von Russland. Quelle: Christian Charisius/dpa

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sieht rückblickend auch positive Seiten an der Fußball-WM in Russland. Medien hätten die Gelegenheit genutzt, einen kritischen Blick auf das Land zu werfen, sagte Peter Franck, Russland-Experte bei Amnesty International.



An den Austragungsorten seien junge Menschen zu Wort gekommen, die sich für ein demokratisches und rechtsstaatliches Russland einsetzten. "Von deren Existenz hätten wir ohne die WM vielleicht nie erfahren", sagte Franck.