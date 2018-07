Luka Modric und Yury Gazinsky Quelle: reuters

Kroatien komplettiert das Halbfinale der Fußball-WM. Die Feurigen gewannen in Sotschi gegen Russland mit 4:3 im Elfmeterschießen (2:2, 1:1, 1:1) und beendeten damit den Traum des WM-Gastgebers. Kroatien steht nach 1998 zum zweiten Mal im WM-Halbfinale.



Tscheryschew brachte Russland mit einem sehenswerten Treffer überraschend in Führung (31.), die Kramaric schnell ausgleichen konnte. In der 60.Minute traf Perisic für Kroatien nur den Innenpfosten. In der Verlängerung sah Kroatien nach Vidas Kopfballtor schon wie der Sieger aus, doch Fernandes rettete Russland ins Elfmeterschießen.