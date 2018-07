Die kroatische Mannschaft freut sich Quelle: epa

Kroatiens Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der WM und trifft dort auf Russland. Im Achtelfinale gewannen die Kicker vom Balkan gegen Dänemark mit 3:2 im Elfmeterschießen. Nach Verlängerung hatte es 1:1 (1:1, 1:1) gestanden.



In der 116.Minute war Luka Modric mit einem Foulelfmeter an Dänemarks Torwart Kasper Schmeichel gescheitert. Mathias Jörgensen hatte nach 58 Sekunden für die schnelle dänische Führung gesorgt. Mario Mandzukic glich in der vierten Minute aus. Den entscheidenden Elfer im Elfmeterschießen verwandelte Ivan Rakitic vom FC Barcelona.