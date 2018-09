Der Kroate Ante Rebic und der Argentinier Marcos Acuna bei einem Kopfballduell Quelle: imago

Ein Aussetzer von Argentiniens Torwart Willy Caballero und ein Distanztor von Luka Modric haben Kroatien die vorzeitige Qualifikation für das WM-Achtelfinale beschert. Lionel Messi und Co. stehen nach der 0:3 (0:1)-Niederlage dagegen vor dem Aus.



In einer hektischen Partie mit vielen Fouls ließen beide Teams vor der Pause große Chancen aus. Ante Rebic nutzte einen völlig missglückten Pass von Caballero dann zum 1:0. Argentinien rannte dem Rückstand eher kopflos hinterher. Zehn Minuten vor dem Ende machte Modric alles klar, Rakitic setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.