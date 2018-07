Juristische Konsequenzen in dem Skandal drohen mit Luka Modric und Dejan Lovren auch zwei Stars der kroatischen Nationalmannschaft. Beide ehemalige Dinamo-Zagreb-Spieler schlossen mit Mamic Verträge ab, die ihm 20 Prozent ihrer Einnahmen einbringen sollten. Doch bei ihren Aussagen vor Gericht verstrickten sie sich in Widersprüche und konnten nicht beantworten, ob diese Verträge vor oder nach ihren Transfers geschlossen wurden. Nun drohen beiden Stars Anklagen wegen Falschaussagen.



Doch ob es soweit kommt, wird mit jedem Erfolg der Nationalmannschaft fraglicher. "Die Gefahr besteht, dass durch ein erfolgreiches Abschneiden bei der WM der Korruptionsskandal in den Hintergrund legt, der Wille zur Aufklärung erlahmt", so Brentin, der sich seit Jahren beruflich mit dem Fußball auf dem Balkan beschäftigt. Und dies hätte für Kroatien und den Fußball fatale Folgen. "Der Nepotismus beschränkt sich nicht nur auf Mamic oder Modric und Lovren. Der ist toxisch, da sind der ganze Verband und auch Politiker verwickelt", so der Wissenschaftler. Und mit einem WM-Erfolg könnte er es auch bleiben. Volkshelden hinter Gittern sind schwer vorstellbar.