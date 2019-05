Thailands König mit Gattin.

Quelle: Uncredited/Thai TV Pool/AP/dpa

In Bangkok sollen die Krönungsfeiern für Thailands König Maha Vajiralongkorn (66) an diesem Sonntag einen neuen Höhepunkt erreichen. Der frisch gekrönte Monarch wird auf einer Sänfte sieben Kilometer durch die Hauptstadt getragen. Hunderttausende werden erwartet. Wegen der großen Hitze bedeutet dies für Rettungskräfte einen Großeinsatz.



Die absolute Monarchie ist in Thailand abgeschafft. Der König hat aber eine hochpolitische Rolle. Seit einem Putsch 2014 regiert das Militär.