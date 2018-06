Auch Prinz Harry, lange das Sorgenkind der Familie, hat seinen Weg und seine Liebe gefunden. Die Hochzeit mit Meghan Markle gilt als Meilenstein für das Königshaus. Dass eine geschiedene US-Schauspielerin mit afro-amerikanischen Wurzeln von nun an in der ersten Reihe der Windsors steht, ist Ausdruck, dass die Monarchie wandlungs- und anpassungsfähig ist.



Das Königshaus sei ein Meister im Entwickeln von Überlebensstrategien und -garantien, so Roya Nikkhah. Und an der Spitze steht die Queen, die Inkarnation der Beständigkeit. "Wenn die Menschen an sie denken, dann an jemand, der ein noch nie gekanntes Maß an Konstanz und Pflichtbewusstsein gelebt hat. Ihre Würde, ihre Bescheidenheit und Standhaftigkeit. Für fast alle ist sie einzige Königin, die sie überhaupt kennen." Und so, ergänzt sie, solle es noch lange bleiben.