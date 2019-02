Gestohlene Kronjuwelen.

Quelle: ---/Politie Zweden/dpa

Im Prozess um den Diebstahl jahrhundertealter Kronjuwelen in Schweden ist ein Angeklagter (22) zu vier Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden.



Die Kronjuwelen waren Ende Juli 2018 aus dem Dom zu Strängnäs westlich von Stockholm gestohlen worden. Sie haben einen Schätzwert von umgerechnet mehr als sechs Millionen Euro. Zwei weitere Männer sitzen in dem Fall wegen des Verdachts schwerer Hehlerei in Untersuchungshaft. Es soll sich um Freunde des Täters handeln.