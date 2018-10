Toni Kroos

Toni Kroos hat die Kritik von Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack gekontert. Ballack hatte in der "Deutschen Welle" gesagt, die DFB-Elf hätte mit einem neuen Bundestrainer in die Ära nach dem WM-Desaster starten sollen.



"Ich bin überzeugt, dass wir die Kurve mit Jogi Löw kriegen", sagte Kroos in Berlin. Ballacks Kritik sei lediglich "eine Wortmeldung mehr" zu dem Thema. Zwar könne es sein, dass das Verhältnis von einem Trainer zur Mannschaft ein paar neue Reize brauche. "Aber die können manchmal auch vom selben Trainer kommen, wenn er sich hinterfragt. Das hat er getan", sagte Kroos.