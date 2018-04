Markus Söder mit einem Kreuz. Archivbild Quelle: Peter Kneffel/dpa

Fast zwei Drittel der Bürger (64 Prozent) sind dagegen, dass in jeder staatlichen Behörde in Deutschland ein christliches Kreuz aufgehängt wird - so wie es das Kabinett des neuen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder für Bayern beschlossen hat. Das ergab eine Umfrage für die "Bild am Sonntag".



Dafür sind lediglich 29 Prozent. Sieben Prozent waren sich unsicher oder machten keine Angabe. Auch unter Katholiken (48 Prozent) und Protestanten (62 Prozent) überwiegt die Ablehnung.