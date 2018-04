Venezuelas Präsident Nicolas Maduro lobte den Start des «Petro». Quelle: ---/Presidencia Miraflores/dpa

Venezuela hat laut Präsident Nicolas Maduro Hunderte Millionen Dollar beim Start der weltweit ersten staatlichen Kryptowährung "Petro" eingenommen. Am ersten Vorverkaufstag seien 735 Millionen Dollar zusammengekommen, sagte Maduro in Caracas.



Das krisengeplagte Venezuela erhofft sich durch den Start der Cyber-Devise einen wirtschaftlichen Befreiungsschlag. Bis 19. März könne man in den "Petro" investieren, der mit jeweils einem Barrel (159 Liter) der Rohöl-Reserven des Landes besichert sei.